Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    26 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Niderland polisi Haaqada Rusiyanın xeyrinə casusluq etməkdə şübhəli bilinən iki yeniyetməni saxlayıb.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Yeniyetmələr Ümumi Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatı əsasında saxlanılıb.

    Məlumata görə, onlar barəsində artıq müvafiq qətimkan tədbiri seçilib: biri iki həftə həbsdə qalacaq, digəri ev dustaqlığına buraxılıb.

    Yeniyetmələrdən birinin atası jurnalistlərə bildirib ki, onları haker hücumları üçün sifarişlər yerinə yetirməkdə şübhəli bilirlər.

