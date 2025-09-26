Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 15:43
Niderland polisi Haaqada Rusiyanın xeyrinə casusluq etməkdə şübhəli bilinən iki yeniyetməni saxlayıb.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.
Yeniyetmələr Ümumi Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatı əsasında saxlanılıb.
Məlumata görə, onlar barəsində artıq müvafiq qətimkan tədbiri seçilib: biri iki həftə həbsdə qalacaq, digəri ev dustaqlığına buraxılıb.
Yeniyetmələrdən birinin atası jurnalistlərə bildirib ki, onları haker hücumları üçün sifarişlər yerinə yetirməkdə şübhəli bilirlər.
