В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19

Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января.
"Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию", - приводит голландский телеканал NOS слова премьера, выступившего с обращением к голландцам в понедельник.
По его словам, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.
Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей.
Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.