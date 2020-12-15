В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19

Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января.

Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте.

"Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию", - приводит голландский телеканал NOS слова премьера, выступившего с обращением к голландцам в понедельник.

По его словам, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей.

Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.