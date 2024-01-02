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В Нидерландах произошли массовые беспорядки, арестованы более 200 человек

В Нидерландах произошли массовые беспорядки, арестованы более 200 человек Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.
Другие страны
2 января 2024 г. 07:09
В Нидерландах произошли массовые беспорядки, арестованы более 200 человек

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ходе беспорядков в нескольких городах полиция была атакована фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.

Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, тогда как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа.

Спецназовцев также использовали по всей стране для помощи пожарным бригадам, подвергшимся нападению с фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.

В городе Харлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda kütləvi iğtişaşlarda 200-dən çox insan həbs edilib

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