В Нидерландах произошли массовые беспорядки, арестованы более 200 человек

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ходе беспорядков в нескольких городах полиция была атакована фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.

Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, тогда как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа.

Спецназовцев также использовали по всей стране для помощи пожарным бригадам, подвергшимся нападению с фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.

В городе Харлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье.