В Нидерландах еще четыре человека умерли от вируса Западного Нила

В Нидерландах за последние недели четыре человека умерли от инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, в результате чего общее число жертв заболевания в стране в этом году достигло девяти.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

По данным института, первый за шесть лет случай заражения вирусом Западного Нила непосредственно на территории Нидерландов был зарегистрирован в августе. С тех пор общее число выявленных случаев увеличилось до 56.

В RIVM считают, что вспышка, вероятно, уже достигла пика, поскольку в последние недели число новых случаев заражения снизилось.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что вирус преимущественно передается людям через укусы комаров. Примерно у одного из 150 инфицированных заболевание может протекать в тяжелой форме.

По данным ВОЗ, повышение температуры воздуха в Европе увеличивает период активности и территорию распространения комаров, переносящих вирус Западного Нила. В этом году в регионе была зафиксирована серия рекордных волн жары.

Рост числа случаев заражения вирусом Западного Нила также отмечается в Греции и Италии.