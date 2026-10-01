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    В Нидерландах еще четыре человека умерли от вируса Западного Нила

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 14:42
    В Нидерландах еще четыре человека умерли от вируса Западного Нила

    В Нидерландах за последние недели четыре человека умерли от инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, в результате чего общее число жертв заболевания в стране в этом году достигло девяти.

    Как передает Report, об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

    По данным института, первый за шесть лет случай заражения вирусом Западного Нила непосредственно на территории Нидерландов был зарегистрирован в августе. С тех пор общее число выявленных случаев увеличилось до 56.

    В RIVM считают, что вспышка, вероятно, уже достигла пика, поскольку в последние недели число новых случаев заражения снизилось.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что вирус преимущественно передается людям через укусы комаров. Примерно у одного из 150 инфицированных заболевание может протекать в тяжелой форме.

    По данным ВОЗ, повышение температуры воздуха в Европе увеличивает период активности и территорию распространения комаров, переносящих вирус Западного Нила. В этом году в регионе была зафиксирована серия рекордных волн жары.

    Рост числа случаев заражения вирусом Западного Нила также отмечается в Греции и Италии.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Вирусные заболевания Нидерланды
    Niderlandda daha dörd nəfər Qərbi Nil virusundan ölüb
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