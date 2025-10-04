Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Ницце при стрельбе погибли два человека

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 02:19
    В Ницце при стрельбе погибли два человека

    В районе Мулен на западе Ниццы два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы недалеко от аэропорта.

    Как передает Report со ссылкой на издание Nice Matin, об этом сообщила префектура департамента Приморские Альпы.

    "Сегодня вечером в Ницце, в районе Мулен, произошла перестрелка. Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте происшествия работают силы правопорядка и спасательные службы", - указали в ведомстве.

    В префектуре добавили, что глава МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка.

    По данным СМИ, огонь из автомата Калашникова открыл мужчина, вышедший из автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье. Речь может идти о разборках наркоторговцев.

    перестрелка Франция погибшие

