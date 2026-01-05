Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 3%

В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму $2 млрд 412,498 млн, что на 2,7% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

В прошлом году экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего объема экспорта страны.

За отчетный период общая стоимость экспорта Турции выросла на 5,1% в годовом исчислении и достигла $237 млрд 370,977 млн.

Наибольший импорт из Турции осуществили Германия - $19,835 млрд (на 9,7% больше, чем годом ранее), Великобритания - $14,178 млрд (на 11,8% больше), США - $13,163 млрд (на 2% меньше) и Италия - $12,358 млрд (на 3% больше).

В декабре 2025 года из Турции в Азербайджан было экспортировано товаров на сумму $248,915 млн, что на 19% меньше в годовом исчислении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 1,1% от общего экспорта страны.