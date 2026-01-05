Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 3%

    Бизнес
    • 05 января, 2026
    • 11:02
    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 3%

    В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции товары на сумму $2 млрд 412,498 млн, что на 2,7% больше, чем в 2024 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции.

    В прошлом году экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от общего объема экспорта страны.

    За отчетный период общая стоимость экспорта Турции выросла на 5,1% в годовом исчислении и достигла $237 млрд 370,977 млн.

    Наибольший импорт из Турции осуществили Германия - $19,835 млрд (на 9,7% больше, чем годом ранее), Великобритания - $14,178 млрд (на 11,8% больше), США - $13,163 млрд (на 2% меньше) и Италия - $12,358 млрд (на 3% больше).

    В декабре 2025 года из Турции в Азербайджан было экспортировано товаров на сумму $248,915 млн, что на 19% меньше в годовом исчислении. Ежемесячный экспорт Турции в Азербайджан составил 1,1% от общего экспорта страны.

    товары из Турции Азербайджан импорт
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan imports over $2.4B worth of goods from Türkiye

    Последние новости

    12:17

    В Азербайджане продлен срок получения разрешения на строительство СЭС в Гарадаге

    Энергетика
    12:03

    В Масаллы совершено разбойное нападение на дом, похищены деньги и драгоценности на 47 тыс. манатов

    Происшествия
    11:50

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3%

    Энергетика
    11:48

    Угур вновь стал самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане

    Внутренняя политика
    11:45

    В Джалилабаде растопленная печь опрокинулась на 77-летнюю женщину

    Происшествия
    11:43

    В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 20 рейсов

    В регионе
    11:34

    В Баку мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    11:30

    В Узбекистане на месторождении "25 лет независимости" произошла утечка нефти

    В регионе
    11:30

    АЖД запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа–Габала–Гянджа

    Инфраструктура
    Лента новостей