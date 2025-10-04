İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 03:18
    Nitsada atışma nəticəsində iki nəfər həlak olub

    Nitsanın qərbindəki Moulins rayonunda hava limanı yaxınlığında atışma nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.

    "Report"un "Nitsa Matin"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Alp-Dəniz departamentinin prefekturası məlumat yayıb.

    "Bu axşam Nitsanın Mulen rayonunda atışma baş verib. İki nəfər həlak olub, iki nəfərin vəziyyəti ağır, üç nəfər isə yüngül xəsarət alıb. Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanları və xilasetmə xidmətləri işləyir", - qurum bildirib.

    Qeyd olunub ki, daxili işlər naziri Bryuno Retayo asayişi təmin etmək üçün əraziyə əlavə polis bölmələrinin yerləşdirilməsinə göstəriş verib.

