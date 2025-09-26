Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Непале задержали более 8 тыс. сбежавших из тюрем в ходе протестов

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 12:12
    В Непале задержали более 8 тыс. сбежавших из тюрем в ходе протестов

    Более 14 тыс. заключенных сбежали из тюрем во время протестов в Непале, более 6 тыс. человек все еще остаются на свободе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Khabarhub.

    По данным Департамента по управлению тюрьмами, всего из тюрем Непала в ходе протестов сбежали 14 549 заключенных. Правоохранители задержали 8 054 заключенных, из них 341 - несовершеннолетний.

    При этом, как отмечает ведомство, некоторые из сбежавших вернулись добровольно. Еще 6 494 преступника остаются на свободе, среди них 622 несовершеннолетних.

    Полиция продолжает их поиски.

    Непал тюрьма протесты задержания
    Nepalda həbsxanadan qaçan 8 mindən çox məhbus saxlanılıb

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей