В Непале задержали более 8 тыс. сбежавших из тюрем в ходе протестов

Более 14 тыс. заключенных сбежали из тюрем во время протестов в Непале, более 6 тыс. человек все еще остаются на свободе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Khabarhub.

По данным Департамента по управлению тюрьмами, всего из тюрем Непала в ходе протестов сбежали 14 549 заключенных. Правоохранители задержали 8 054 заключенных, из них 341 - несовершеннолетний.

При этом, как отмечает ведомство, некоторые из сбежавших вернулись добровольно. Еще 6 494 преступника остаются на свободе, среди них 622 несовершеннолетних.

Полиция продолжает их поиски.