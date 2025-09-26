В Непале задержали более 8 тыс. сбежавших из тюрем в ходе протестов
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 12:12
Более 14 тыс. заключенных сбежали из тюрем во время протестов в Непале, более 6 тыс. человек все еще остаются на свободе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Khabarhub.
По данным Департамента по управлению тюрьмами, всего из тюрем Непала в ходе протестов сбежали 14 549 заключенных. Правоохранители задержали 8 054 заключенных, из них 341 - несовершеннолетний.
При этом, как отмечает ведомство, некоторые из сбежавших вернулись добровольно. Еще 6 494 преступника остаются на свободе, среди них 622 несовершеннолетних.
Полиция продолжает их поиски.
