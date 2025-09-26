İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Nepalda həbsxanadan qaçan 8 mindən çox məhbus saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:31
    Nepalda həbsxanadan qaçan 8 mindən çox məhbus saxlanılıb

    Nepalda etirazlar zamanı 14 mindən çox məhbus həbsxanadan qaçıb, 6 mindən çox şəxs hələ də azadlıqdadır.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Khabarhub" portalı məlumat yayıb.

    Həbsxanaları İdarəetmə Departamentinin məlumatına görə, etirazlar zamanı Nepal həbsxanalarından ümumilikdə 14 min 549 məhbus qaçıb. Hüquq-mühafizə orqanları 8 054 məhbusu saxlayıb, onlardan 341-i yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.

    Qaçanların bəziləri könüllü olaraq geri qayıdıb. Daha 6 494 cinayətkar hələ də azadlıqdadır, onlardan 622 nəfəri yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.

    Polis onların axtarışlarını davam etdirir.

