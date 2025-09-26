Nepalda həbsxanadan qaçan 8 mindən çox məhbus saxlanılıb
- 26 sentyabr, 2025
- 12:31
Nepalda etirazlar zamanı 14 mindən çox məhbus həbsxanadan qaçıb, 6 mindən çox şəxs hələ də azadlıqdadır.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Khabarhub" portalı məlumat yayıb.
Həbsxanaları İdarəetmə Departamentinin məlumatına görə, etirazlar zamanı Nepal həbsxanalarından ümumilikdə 14 min 549 məhbus qaçıb. Hüquq-mühafizə orqanları 8 054 məhbusu saxlayıb, onlardan 341-i yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.
Qaçanların bəziləri könüllü olaraq geri qayıdıb. Daha 6 494 cinayətkar hələ də azadlıqdadır, onlardan 622 nəfəri yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.
Polis onların axtarışlarını davam etdirir.
