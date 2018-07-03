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    В Непале внедорожник упал в реку, погибли шесть человек

    Инцидент произошел вблизи непальско-индийской границы

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Шестеро граждан Индии погибли в результате крупного ДТП, которое произошло этой ночью в зоне Коси на востоке Непала, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По сообщению местной полиции, инцидент произошел вблизи непальско-индийской границы. Внедорожник, внутри которого находились индийцы, по неизвестной причине упал в реку.

    Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения.

    К настоящему времени водитель внедорожника взят под арест. Полиция ведет расследование случившегося.

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