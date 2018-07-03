В Непале внедорожник упал в реку, погибли шесть человек

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Шестеро граждан Индии погибли в результате крупного ДТП, которое произошло этой ночью в зоне Коси на востоке Непала, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению местной полиции, инцидент произошел вблизи непальско-индийской границы. Внедорожник, внутри которого находились индийцы, по неизвестной причине упал в реку.

Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения.

К настоящему времени водитель внедорожника взят под арест. Полиция ведет расследование случившегося.