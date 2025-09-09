В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

На фоне продолжающихся протестов в Непале около 900 заключенных сбежали из тюрьмы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на India Today.

Согласно информации, в городе Покхра демонстранты ворвались в местную тюрьму и вынудили полицию отступить.

В Катманду, где протестующие подожгли часть здания тюрьмы Накху, были освобождены все заключенные. Среди них оказался бывший министр внутренних дел Рави Ламичхане, которого его сторонники сопроводили домой.

Ситуация в этих двух городах остается напряженной, власти усилили меры безопасности.

Отметим, что в Непале проходят беспорядки и ожесточенные протесты, в ходе которых погибли не менее 22 человек и еще сотни получили ранения. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позднее протестующие ворвались в ключевые правительственные объекты, включая здание парламента и резиденцию президента в Шитал-Нивас. Таже сообщалось о том, что супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Ханала Раджьялакшми Читракар погибла после нападения протестующих на их дом. Протестующие заявляют, что взяли контроль над ситуацией в стране, однако власти Непала опровергли эту информацию.