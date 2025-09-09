ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 21:43
    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    На фоне продолжающихся протестов в Непале около 900 заключенных сбежали из тюрьмы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на India Today.

    Согласно информации, в городе Покхра демонстранты ворвались в местную тюрьму и вынудили полицию отступить.

    В Катманду, где протестующие подожгли часть здания тюрьмы Накху, были освобождены все заключенные. Среди них оказался бывший министр внутренних дел Рави Ламичхане, которого его сторонники сопроводили домой.

    Ситуация в этих двух городах остается напряженной, власти усилили меры безопасности.

    Отметим, что в Непале проходят беспорядки и ожесточенные протесты, в ходе которых погибли не менее 22 человек и еще сотни получили ранения. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позднее протестующие ворвались в ключевые правительственные объекты, включая здание парламента и резиденцию президента в Шитал-Нивас. Таже сообщалось о том, что супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Ханала Раджьялакшми Читракар погибла после нападения протестующих на их дом. Протестующие заявляют, что взяли контроль над ситуацией в стране, однако власти Непала опровергли эту информацию.

    Непал протесты политзаключенные побег

    Последние новости

    21:58

    LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции

    Другие страны
    21:57

    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Другие страны
    21:52

    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Футбол
    21:49

    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие
    21:43

    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    Другие страны
    21:33

    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    Другие страны
    21:31
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной

    Футбол
    21:20

    Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы

    Другие страны
    20:53

    Европа перед выбором: Действовать быстро или ….

    Аналитика
    Лента новостей