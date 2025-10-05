Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 16:23
    Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Непале, в результате которых с пятницы по сегодняшний день погибли 47 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица в воскресенье.

    Согласно информации, 35 человек погибли в результате оползней в восточном районе Илам, граничащем с Индией, сообщил представитель полиции Калидас Дхаубоджи.

    Он добавил, что 9 человек пропали без вести, а еще 3 погибли в результате ударов молний в других районах Непала. В результате стихии сильно пострадала инфраструктура, некоторые дороги смыты или заблокированы.

    Спасательные работы по поиску пропавших без вести продолжаются.

    Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
    Heavy rains kill at least 47 in Nepal, block roads

