В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек

Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Непале, в результате которых с пятницы по сегодняшний день погибли 47 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица в воскресенье.

Согласно информации, 35 человек погибли в результате оползней в восточном районе Илам, граничащем с Индией, сообщил представитель полиции Калидас Дхаубоджи.

Он добавил, что 9 человек пропали без вести, а еще 3 погибли в результате ударов молний в других районах Непала. В результате стихии сильно пострадала инфраструктура, некоторые дороги смыты или заблокированы.

Спасательные работы по поиску пропавших без вести продолжаются.