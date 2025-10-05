В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 16:23
Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Непале, в результате которых с пятницы по сегодняшний день погибли 47 человек.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили официальные лица в воскресенье.
Согласно информации, 35 человек погибли в результате оползней в восточном районе Илам, граничащем с Индией, сообщил представитель полиции Калидас Дхаубоджи.
Он добавил, что 9 человек пропали без вести, а еще 3 погибли в результате ударов молний в других районах Непала. В результате стихии сильно пострадала инфраструктура, некоторые дороги смыты или заблокированы.
Спасательные работы по поиску пропавших без вести продолжаются.
