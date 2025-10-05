İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub

    05 oktyabr, 2025
    • 16:32
    Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub

    Nepalda güclü yağışlar daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub, nəticədə 47 nəfər həyatını itirib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə rəsmiləri məlumat yayıb.

    Polis sözçüsü Kalidas Dhaubojinin sözlərinə görə, Hindistanla həmsərhəd olan İlam rayonunda torpaq sürüşməsi nəticəsində 35 nəfər həlak olub.

    O əlavə edib ki, 9 nəfər itkin düşüb, daha 3 nəfər isə Nepalın digər bölgələrində ildırım vurması nəticəsində ölüb.

    İtkin düşənlərin tapılması üçün xilasetmə işləri davam edir.

    В Непале из-за последствий наводнений погибли 47 человек
    Heavy rains kill at least 47 in Nepal, block roads

