Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 16:32
Nepalda güclü yağışlar daşqın və torpaq sürüşməsinə səbəb olub, nəticədə 47 nəfər həyatını itirib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə rəsmiləri məlumat yayıb.
Polis sözçüsü Kalidas Dhaubojinin sözlərinə görə, Hindistanla həmsərhəd olan İlam rayonunda torpaq sürüşməsi nəticəsində 35 nəfər həlak olub.
O əlavə edib ki, 9 nəfər itkin düşüb, daha 3 nəfər isə Nepalın digər bölgələrində ildırım vurması nəticəsində ölüb.
İtkin düşənlərin tapılması üçün xilasetmə işləri davam edir.
Son xəbərlər
17:10
Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublarFərdi
17:02
"Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
16:50
Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanı keçirilibElm və təhsil
16:41
Foto
Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıbFərdi
16:32
Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
16:28
Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"Fərdi
16:26
İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS girovları buraxmasa, onu məhv edəcəyikDigər ölkələr
16:05
Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnibDigər ölkələr
16:03
Foto