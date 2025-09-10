ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 17:13
    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    После эскалации протестов поколения Z из различных тюрем по всему Непалу сбежали в общей сложности 7557 заключенных.

    Как передает Report, об этом сообщает Myrepublica со ссылкой на источник в МВД Непала.

    По данным издания, сообщения о побеге заключенных поступили из 13 исправительных учреждений. Для поисков преступников по всей стране развернуты подразделения правоохранительных органов и военных. Власти призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

    Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.

    Nepalda 8 minə yaxın məhbus həbsxanalardan qaçıb

