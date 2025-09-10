В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

После эскалации протестов поколения Z из различных тюрем по всему Непалу сбежали в общей сложности 7557 заключенных.

Как передает Report, об этом сообщает Myrepublica со ссылкой на источник в МВД Непала.

По данным издания, сообщения о побеге заключенных поступили из 13 исправительных учреждений. Для поисков преступников по всей стране развернуты подразделения правоохранительных органов и военных. Власти призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.