    Nepalda 8 minə yaxın məhbus həbsxanalardan qaçıb

    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:28
    Nepalda 8 minə yaxın məhbus həbsxanalardan qaçıb

    "Z" nəslinin etirazlarının artması nəticəsində Nepal boyunca müxtəlif həbsxanalardan ümumilikdə 7 557 məhbus qaçıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Myrepublica" Nepalın Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, cinayətkarların axtarışı üçün ölkə boyu hüquq-mühafizə orqanları və hərbi bölmələr səfərbər edilib. Hakimiyyət vətəndaşları sayıq olmağa və hər hansı şübhəli vəziyyət barədə məlumat verməyə çağırıb.

    Nepal məhbus
    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

