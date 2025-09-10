Nepalda 8 minə yaxın məhbus həbsxanalardan qaçıb
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 17:28
"Z" nəslinin etirazlarının artması nəticəsində Nepal boyunca müxtəlif həbsxanalardan ümumilikdə 7 557 məhbus qaçıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Myrepublica" Nepalın Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, cinayətkarların axtarışı üçün ölkə boyu hüquq-mühafizə orqanları və hərbi bölmələr səfərbər edilib. Hakimiyyət vətəndaşları sayıq olmağa və hər hansı şübhəli vəziyyət barədə məlumat verməyə çağırıb.
Son xəbərlər
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37
Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədirFutbol
17:35