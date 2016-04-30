​В Штутгарте полиция арестовала 400 манифестантов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Немецкая полиция арестовала cегодня 400 манифестантов, которые пытались сорвать конгресс правой партии "Альтернатива для Германии" в городе Штутгарт, сообщает Report со ссылкой на немецкую газету Bild.

Потасовки возникли между активистами левых убеждений и делегатами конгресса, которым активисты мешали попасть на мероприятие. В итоге полиция была вынуждена применить перечный газ против демонстрантов.

Ожидается, что на конгрессе "Альтернатива для Германии" примет манифест, направленный против исламизации ФРГ.

Западные СМИ напоминают, что основанная всего три года назад партия "Альтернатива для Германии" пользуется 14-процентной поддержкой немецкого электората, и руководство партии рассчитывает на выборах в 2017 году пройти в бундестаг (парламент Германии).