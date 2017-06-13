В Мюнхене неизвестный открыл огонь на железнодорожной станции, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В ходе стрельбы на железнодорожной станции в Мюнхене тяжело ранена женщина-полицейский, пострадали еще 4 человека, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел при проверке документов в поезде.

*** 11:33

Стрельба произошла на одной из станций городской электрички в немецком Мюнхене, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Один полицейский получил ранение.

На станции проведена эвакуация.

Полиция сообщает, что ситуация уже находится под контролем. К месту инцидента стянутые дополнительные силы, с воздуха наблюдают вертолеты.