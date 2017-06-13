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    В Мюнхене неизвестный открыл огонь на железнодорожной станции, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    На станции проведена эвакуация

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В ходе стрельбы на железнодорожной станции в Мюнхене тяжело ранена женщина-полицейский, пострадали еще 4 человека, сообщает Report со ссылкой на Associated Press. 

    Отмечается, что инцидент произошел при проверке документов в поезде.

    *** 11:33

    Стрельба произошла на одной из станций городской электрички в немецком Мюнхене, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Один полицейский получил ранение.

    На станции проведена эвакуация.

    Полиция сообщает, что ситуация уже находится под контролем. К месту инцидента стянутые дополнительные силы, с воздуха наблюдают вертолеты.

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