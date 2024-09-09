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В НАТО обсудят на высшем уровне инциденты с дронами в Латвии и Румынии

В НАТО обсудят на высшем уровне инциденты с дронами в Латвии и Румынии По просьбе Латвии и Румынии дискуссия об "инцидентах с дронами" будет проведена в НАТО на высшем уровне.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 18:55
В НАТО обсудят на высшем уровне инциденты с дронами в Латвии и Румынии

По просьбе Латвии и Румынии дискуссия об "инцидентах с дронами" будет проведена в НАТО на высшем уровне.

Как передает Report, об этом заявил в интервью TV24 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"... С более широкой точки зрения мы видим, что подобные инциденты с проникновением беспилотников на территорию стран-членов НАТО, таких как Польша, Румыния и теперь Латвия, уже были. Существует новая реальность, в которой необходимо учитывать различные типы инцидентов и разработать более последовательную общую стратегию НАТО для решительного противодействия этим новым угрозам", - сказал Ринкевич.

По его мнению, необходимо также постоянно совершенствовать возможности Латвии, например, в борьбе с различными видами потенциальных провокационных элементов, включая средства противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что 7 сентября российский военный беспилотник залетел в Латвию из Беларуси, а затем упал в Резекненском крае. По данным минобороны Латвии, предварительная информация показала, что объект не имел враждебных целей в Латвии. Комментируя данную ситуацию, президент Латвии сказал, что в настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают расследование, чтобы выяснить дополнительные подробности, но первые выводы планируется представить уже сегодня.

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