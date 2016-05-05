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    В Найроби спасли женщину, которая шесть дней провела под завалами

    Женщина сильно ослабла, но никаких видимых повреждений у нее обнаружено не было

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили живой женщину, которая провела под обломками обрушившегося в Найроби здания шесть дней. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NBCnews, об этом заявили в представительстве Красного креста в Кении. 

    Как сообщается, женщина сильно ослабла, но никаких видимых повреждений у нее обнаружено не было.

    Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в одном из районов кенийской столицы. Первый этаж дома, находящегося у реки, был затоплен из-за проливных дождей и наводнений, в результате чего, по предварительным данным, и произошло обрушение. Из-под завалов были извлечены тела 35 человек, порядка 80 числятся пропавшими без вести.

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