В национальном парке Канады вспыхнул пожар

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Пожар бушует в крупном национальном парке Принц Альберт канадской провинции Саскачеван. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

Как передает Report,со ссылкой на Global News, на данный момент огнем охвачено около 17 тыс. га, пламя продолжает распространяться.

В тушении возгорания задействованы 125 спасателей из провинций Саскачеван и Альберта, также ожидается переброска сил из Онтарио. Ближайший населенный пункт находится в 40 км от пожара, у озера Васкесиу.

Добавляется, что 4 мая сотрудники парка устроили «контролируемый пожар» с целью очистить от сухостоя пастбище для бизонов. Однако через два дня ветер сделал пожар неуправляемым.