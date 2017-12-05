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    В Нью-Йорке за 6,5 млн долларов продан бриллиант весом в 709 карат

    Камень был обнаружен пастором Эммануэлем Момохом в Корярду

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке за 6,5 млн долларов продан бриллиант весом в 709 карат, найденный в Сьерра-Леоне.

    Как передает Report со ссылкой на Africa News, камень был обнаружен пастором Эммануэлем Момохом в Корярду, расположенном в восточной части страны Коно, при этом бриллиант считается одним из самых больших, когда-либо найденных в мире.

    Ранее сообщалось, что самый крупный алмаз, который когда-либо выставлялся на аукционе, продали в Женеве за рекордные 33,8 млн долларов.

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