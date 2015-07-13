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    ​В Нью-Йорке около Бруклинского музея произошла стрельба

     В результате инцидента двое подростков тяжело ранены

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/  Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в нью-йоркском районе Бруклин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители местных правоохранительных органов.

    По их данным, инцидент произошел вечером 12 июля в расположенном неподалеку от Бруклинского музея городском парке, где проходил небольшой музыкальный фестиваль. Сообщается, что во время выступления одной из местных групп некий человек, находившийся в толпе слушателей, открыл огонь, ранив двух 15-летних подростков.

    Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Личность нападавшего пока не установлена. Полиция расследует происшествие.

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