В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине. Как сообщает Report, об этом пишет The New York Times.

Он подчеркнул, что вспышка кори должна быть устранена как можно скорее. В связи с этим глава города объявил принудительную вакцинацию.

В случае отказа от ее прохождения жителям района грозит штраф в размере до тысячи долларов.

В настоящий момент известно о 258 случаях заболевания корью в Нью-Йорке, 21 из них привел к госпитализации.