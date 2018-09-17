В Нью-Йорке 21 человек пострадал при пожаре на парковке ТЦ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 21 человека получили ранения при пожаре, который произошел в понедельник на парковке торгового центра Kings Plaza в нью-йоркском Бруклине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении пожарного департамента города.

"Есть 21 пострадавший – 3 жителя и 18 пожарных, ни один из них не получил опасные для жизни ранения", - говорится в заявлении службы в Twitter.

В тушении пожара на данный момент задействованы около 200 человек.

*** 19:16

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек пострадали в понедельник в результате пожара, который произошел на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарного департамента Нью-Йорка в Twitter.

По его данным, в результате пожара на парковке Kings Plaza пострадали 17 человек, среди которых 15 пожарных. Отмечается, что состояние здоровья всех пострадавших не вызывает опасений.

Тушение пожара продолжается. Информации о причинах возгорания пока не поступало.