В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 09:15
В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные.
Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.
На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.
По данным BILD, произошло несколько взрывов, а также звучали выстрелы. Обнаружено тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями.
