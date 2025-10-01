В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие

В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

По данным BILD, произошло несколько взрывов, а также звучали выстрелы. Обнаружено тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями.