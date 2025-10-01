Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 09:15
    В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие

    В Мюнхене произошли взрывы, на месте работают полиция и пожарные.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

    На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

    По данным BILD, произошло несколько взрывов, а также звучали выстрелы. Обнаружено тело мужчины, а также еще одно тело с огнестрельными ранениями.

    Германия мюнхен взрыв
    Münhendə partlayışlar olub, ölənlər var

    Последние новости

    09:37

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70

    Энергетика
    09:34

    В поселке Баил возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:34

    Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах выросло до 69 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    09:31

    Генпрокуратура Азербайджана задержала с поличным 11 коррупционеров в прошлом году

    Происшествия
    09:28

    Посол Беларуси и министр образования обсудили перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

    Финансы
    09:20

    В Азербайджане за год по уголовным делам взыскано более 18,3 млн манатов материального ущерба

    Внутренняя политика
    09:15

    Лига чемпионов: "Карабах" сыграет сегодня в Баку против "Копенгагена"

    Футбол
    09:15

    В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие

    Другие страны
    Лента новостей