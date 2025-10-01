İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Münhendə partlayışlar olub

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Münhendə partlayışlar olub

    Almaniyanın Münhen şəhərində partlayışlar baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.

    Hadisə yerində polis və yanğınsöndürənlər işləyir.

    Münhen partlayışlar Almaniya
    В Мюнхене произошли взрывы, есть погибшие

    Son xəbərlər

    09:27

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:27
    Foto

    "Trendyol" "INmerge" İnnovasiya Sammitinin e-ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    09:21

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçına çıxır

    Futbol
    09:17

    Münhendə partlayışlar olub

    Digər ölkələr
    09:15

    Bayıl qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:14

    Ötən il cinayət işləri ilə əlaqədar 44 milyon manatlıq əmlakın üzərinə həbs qoyulub

    Hadisə
    09:12

    Çempionlar Liqasında daha doqquz oyun: PSJ "Barselona"nın qonağı olacaq

    Futbol
    09:10

    Korrupsiya ilə əlaqədar ötən il 11 nəfər cinayət başında yaxalanıb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti