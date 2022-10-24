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В Мьянме жертвами авиаударов стали 50 человек

В Мьянме жертвами авиаударов стали 50 человек Около 50 человек стали жертвами авиаударов, нанесенных военными Мьянмы во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина (ОНК). Ранения получили порядка 100 человек. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издан
Другие страны
24 октября 2022 г. 19:44
В Мьянме жертвами авиаударов стали 50 человек

Около 50 человек стали жертвами авиаударов, нанесенных военными Мьянмы во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина (ОНК). Ранения получили порядка 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Irrawaddu.

По его данным, три самолета нанесли удары во время концерта, который проводился в воскресенье в одной из деревень штата Качин по случаю 62-й годовщины создания ОНК. Среди убитых были представители Армии независимости Качина (АНК) и ОНК, известные исполнители качинского этноса и мирные жители.

Организация независимости Качина была основана 25 октября 1960 года. Она представляет собой политическую организацию, чье вооруженное крыло АНК борется за автономию с правительством и военными Мьянмы. В прошлом году после прихода к власти военных АНК начала повстанческие операции в штате Качин.

Представитель АНК Но Бу отметил, что военные прекрасно знают о том, что подобные мероприятия проходят при большом скоплении народа, поэтому авиаудары были нацелены против мирных жителей. "Они стреляли по мирным жителям, а не по врагу. Это злой поступок, и это военное преступление".

Но Бу сказал, что нападение исключило возможный мир между АНК-ОНК и вооруженными силами Мьянмы.

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