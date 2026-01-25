В Мьянме проходит последний тур всеобщих выборов

В воскресенье в Мьянме начался третий, последний, этап всеобщих выборов, которые длятся уже месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, избирательные участки открылись примерно в 60 населенных пунктах.

Предварительные результаты показывают, что правящая страной военная хунта и ее союзники уже обеспечили себе парламентское большинство для формирования нового правительства.

Критики утверждают, что эти выборы не являются ни свободными, ни справедливыми и предназначены для узаконивания власти военных после того, как они свергли избранное гражданское правительство Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 года.

Поддерживаемая армией Партия солидарности и развития Союза уже выиграла большинство мест, оспариваемых в первых двух раундах голосования. 25% мест в верхней и нижней палатах национального парламента зарезервированы за военными, что гарантирует им и их союзникам контроль над законодательным органом.

Старший генерал Мин Аун Хлайн, возглавляющий нынешнее военное правительство, как ожидают и сторонники, и противники, вероятно, займет пост президента, когда соберется новый парламент.

Напомним, что первый этап выборов в Мьянме состоялся 28 декабря прошлого года в 102 населенных пунктах, за которым последовал второй этап, состоявшийся 11 января в 100 населенных пунктах.