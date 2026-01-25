Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Мьянме проходит последний тур всеобщих выборов

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 10:44
    В воскресенье в Мьянме начался третий, последний, этап всеобщих выборов, которые длятся уже месяц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, избирательные участки открылись примерно в 60 населенных пунктах.

    Предварительные результаты показывают, что правящая страной военная хунта и ее союзники уже обеспечили себе парламентское большинство для формирования нового правительства.

    Критики утверждают, что эти выборы не являются ни свободными, ни справедливыми и предназначены для узаконивания власти военных после того, как они свергли избранное гражданское правительство Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 года.

    Поддерживаемая армией Партия солидарности и развития Союза уже выиграла большинство мест, оспариваемых в первых двух раундах голосования. 25% мест в верхней и нижней палатах национального парламента зарезервированы за военными, что гарантирует им и их союзникам контроль над законодательным органом.

    Старший генерал Мин Аун Хлайн, возглавляющий нынешнее военное правительство, как ожидают и сторонники, и противники, вероятно, займет пост президента, когда соберется новый парламент.

    Напомним, что первый этап выборов в Мьянме состоялся 28 декабря прошлого года в 102 населенных пунктах, за которым последовал второй этап, состоявшийся 11 января в 100 населенных пунктах.

    Мьянма всеобщие выборы военная хунта
    Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilir
    Myanmar holds its last election round with the army already certain to keep control

