Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilir
- 25 yanvar, 2026
- 10:54
Myanmada bir ay davam edən ümumi seçkilərin üçüncü və sonuncu turu başlayıb.
"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, təxminən 60 şəhər və qəsəbədə seçki məntəqələri açılıb.
İlkin nəticələr göstərir ki, ölkənin hakim hərbi xuntası və müttəfiqləri artıq yeni hökumət qurmaq üçün parlament çoxluğu əldə ediblər.
Tənqidçilər iddia edirlər ki, bu seçkilər nə azad, nə də ədalətlidir və 2021-ci ilin fevral ayında seçilmiş mülki hökumət Aunq San Su Çini devirdikdən sonra ordunun hakimiyyətdə qalmasını qanuniləşdirmək üçün nəzərdə tutulub.
Ordunun dəstəklədiyi Həmrəylik və Birliyin İnkişafı Partiyası artıq səsvermənin ilk iki turunda mübarizə aparılan yerlərin əksəriyyətini qazanıb. Milli parlamentin yuxarı və aşağı palatalarındakı yerlərin iyirmi beş faizi hərbçilər üçün ayrılıb və bu da onlara və müttəfiqlərinə qanunverici orqana nəzarəti təmin edir.
Hazırkı hərbi hökumətə rəhbərlik edən general Min Aunq Hlainqin yeni parlament toplandıqda prezidentlik vəzifəsini icra edəcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, Myanmada seçkilərin birinci turu ötən il dekabrın 28-də 102 şəhərdə, ikinci tur isə yanvarın 11-də 100 şəhərdə keçirilib.