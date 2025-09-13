В Мьянме армия нанесла авиаудар по штату Ракхайн, погибли 19 студентов
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 11:59
Вооруженная группировка этнического меньшинства Мьянмы "Армия Аракана" заявила, что в результате авиаудара правительственной армии в западном штате Ракхайн погибли не менее 19 студентов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, удар был нанесен в ночь на пятницу по двум учебным заведениям в поселке Кьяукто. В результате погибли учащиеся в возрасте от 15 до 21 года, еще 22 человека получили ранения.
Издание Myanmar Now уточняет, что военный самолет сбросил на школу две 500-фунтовые бомбы в тот момент, когда ученики спали.
