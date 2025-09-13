Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb
- 13 sentyabr, 2025
- 13:07
Myanmanın etnik azlığının silahlı qruplaşması olan "Arakan Ordusu" hökumət ordusunun ölkənin qərbindəki Rakhayn ştatına endirdiyi aviazərbə nəticəsində azı 19 tələbənin öldüyü, 22 nəfərin yaralandığı bildirib.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, zərbə cümə gününə keçən gecə Kyaukto qəsəbəsində iki təhsil müəssisəsinə endirilib. Nəticədə 15-21 yaşlı tələbələr ölüb.
"Myanmar Now" nəşri bildirir ki, tələbələr yatarkən hərbi təyyarə məktəbə 500 kiloluq iki bomba atıb.
