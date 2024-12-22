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В Мозамбике число жертв урагана "Шидо" достигло 94 человек

В Мозамбике число жертв урагана "Шидо" достигло 94 человек В результате циклона "Шидо" в Мозамбике погибли 94 человека.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 15:14
В Мозамбике число жертв урагана Шидо достигло 94 человек

В результате циклона "Шидо" в Мозамбике погибли 94 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Национального института управления и снижения рисков стихийных бедствий.

Отметим, что ветер ураганной силы и дожди, обрушившиеся на Мозамбик в период с 15 по 19 декабря, также разрушили свыше 110 тыс. жилых домов.

Ранее сообщалось о более чем 500 раненых и 329 тыс. беженцев в провинциях Кабу-Делгаду, Ньяса, Нампула, Тете и Софала.

Напомним, что циклон зародился 7-8 декабря в юго-восточной части Индийского океана. Оттуда он начал движение на запад, к берегам Африки. Первым его встретил остров Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане), где погибли более 30 человек. 23 декабря на острове объявлен день траура.

Из Мозамбика ураган переместился западнее, затронув Зимбабве и Малави. В Малави "Шидо" привел к гибели 13 человек, разрушены многочисленные здания, 45 тыс. малавийцев остались без крова.

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