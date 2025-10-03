В Москве выдворят 1,5 тысячи мигрантов за нарушения законодательства

Правоохранительные органы Москвы приняли решение о выдворении из РФ за различные правонарушения незаконно находящихся в стране 1,5 тыс. иностранных граждан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Согласно информации, треть иностранных граждан уже депортированы.

"В результате в отношении около 1,4 тыс. иностранных граждан приняты решения о выдворении, а депортировано более 450 иностранных граждан указанных категорий", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года, по данным полиции, в Москве выявили свыше 240 граждан, находившихся в розыске за совершение различных преступлений.

Кроме того, за прошедший период в отношении 32 лиц были приняты решения о прекращении российского гражданства.

Ведомство отмечает, что с начала текущего года выявлено свыше 58 тыс. правонарушений в сфере миграции, из них большая часть - 15 тыс. фактов - нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания).

Также полицейскими было выявлено 3,7 тыс. фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по подложным документам.