İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Rusiya paytaxtından 1,5 min miqrant deportasiya olunur

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Rusiya paytaxtından 1,5 min miqrant deportasiya olunur

    Moskvanın hüquq-mühafizə orqanları ölkədə qanunsuz yaşayan 1,5 min xarici vətəndaşın müxtəlif qanun pozuntularına görə Rusiyadan çıxarılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, xarici vətəndaşların üçdə biri artıq deportasiya edilib.

    "Nəticədə, təxminən 1,4 min xarici vətəndaş barəsində deportasiya qərarı qəbul edilib və 450-dən çox xarici vətəndaş deportasiya edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Polisin məlumatına görə, 2025-ci ilin əvvəlindən Moskvada müxtəlif cinayətlər törətdiklərinə görə axtarışda olan 240-dan çox vətəndaş aşkar edilib.

    Bundan əlavə, ötən dövr ərzində 32 şəxs barəsində Rusiya vətəndaşlığının ləğvi barədə qərarlar qəbul edilib.

    Qurumdan bildirilib ki, cari ilin əvvəlindən miqrasiya sahəsində 58 mindən çox qanun pozuntusu aşkar edilib.

    miqrant Moskva deportasiya
    В Москве выдворят 1,5 тысячи мигрантов за нарушения законодательства

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti