В Москве предположили, что следующая сделка США может быть по Канаде
Другие страны
- 22 января, 2026
- 02:10
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка США после Гренландии может быть связана с Канадой.
В своем аккаунте соцсети Х он задался вопросом: "Канада следующая?"
Таким образом он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. "Она дает нам все, что нам нужно получить", - подчеркнул Трамп.
