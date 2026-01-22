В Москве предположили, что следующая сделка США может быть по Канаде

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка США после Гренландии может быть связана с Канадой.

В своем аккаунте соцсети Х он задался вопросом: "Канада следующая?"

Таким образом он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. "Она дает нам все, что нам нужно получить", - подчеркнул Трамп.