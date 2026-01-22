İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Moskva ABŞ-nin növbəti razılaşmasının Kanada ilə ola biləcəyini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 02:51
    Moskva ABŞ-nin növbəti razılaşmasının Kanada ilə ola biləcəyini irəli sürüb

    Rusiya Prezidentinin xarici ölkələrlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi və Rusiya birbaşa investisiya fondunun rəhbəri Kirill Dmitriyev Qrenlandiyadan sonrakı ABŞ razılaşmasının Kanadanı əhatə edə biləcəyini irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, "X" sosial media hesabında "Növbəti Kanadadır?" sualını verib.

    Bu, onun ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya ilə bağlı razılaşmanın tezliklə təqdim ediləcəyi ilə bağlı açıqlamasına cavabı olub. Tramp öz növbəsində deyib: "O, bizə almaq üçün lazım olan hər şeyi verir".

    ABŞ Kanada
    В Москве предположили, что следующая сделка США может быть по Канаде

    Son xəbərlər

    03:16

    NYT: Danimarka Qrenlandiyanın bir hissəsini hərbi bazalar üçün ABŞ-yə təhvil verə bilər

    Digər ölkələr
    02:51

    Moskva ABŞ-nin növbəti razılaşmasının Kanada ilə ola biləcəyini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:14

    Putin Uitkoff və Kuşnerlə görüşəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:56

    UEFA Çempionlar Liqası: Daha 9 oyun keçirilib

    Futbol
    01:20

    Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    01:03

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Hakimlə bağlı lazım olan şərhi Prezident İlham Əliyev verib"

    Futbol
    00:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda "Vitol" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    00:50

    İlham Əliyev "Qarabağ" klubunu təbrik etdi: Hakimin ədalətsiz qərarlarına baxmayaraq, haqq-ədalət öz yerini tapdı

    Daxili siyasət
    00:46

    Qurban Qurbanov: "Azərbaycan futbolu adına çox sevinirəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti