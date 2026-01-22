Moskva ABŞ-nin növbəti razılaşmasının Kanada ilə ola biləcəyini irəli sürüb
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 02:51
Rusiya Prezidentinin xarici ölkələrlə investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi və Rusiya birbaşa investisiya fondunun rəhbəri Kirill Dmitriyev Qrenlandiyadan sonrakı ABŞ razılaşmasının Kanadanı əhatə edə biləcəyini irəli sürüb.
"Report" xəbər verir ki, o, "X" sosial media hesabında "Növbəti Kanadadır?" sualını verib.
Bu, onun ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya ilə bağlı razılaşmanın tezliklə təqdim ediləcəyi ilə bağlı açıqlamasına cavabı olub. Tramp öz növbəsində deyib: "O, bizə almaq üçün lazım olan hər şeyi verir".
