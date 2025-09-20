Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 14:33
    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    В одной из школ Москвы обрушились конструкции во время ремонтных работ, есть погибшие.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

    Пострадали рабочие, выполнявшие ремонт. На месте работают спасатели.

    "В школе на Знаменской улице произошло обрушение конструкций во время ремонта. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие. Под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства.

    Россия Москва происшествие школа ремонт жертвы
    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Последние новости

    14:59
    Фото

    В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST

    Бизнес
    14:56

    Азербайджанские теннисисты завоевали медали на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    14:54

    Представлен документальный фильм "Память Западного Азербайджана в Карсе"

    Kультурная политика
    14:53
    Фото

    Формула 2: Пять пилотов выбыли из борьбы в спринтерской гонке в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    14:47
    Фото

    МЧС задействовал до 40 специальных средств на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    14:33

    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    Другие страны
    14:32

    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

    Медиа
    14:24

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Руанды в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:21

    Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

    Другие страны
    Лента новостей