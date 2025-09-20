В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

В одной из школ Москвы обрушились конструкции во время ремонтных работ, есть погибшие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

Пострадали рабочие, выполнявшие ремонт. На месте работают спасатели.

"В школе на Знаменской улице произошло обрушение конструкций во время ремонта. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие. Под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства.