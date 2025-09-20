İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:38
    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Moskvanın məktəblərindən birində təmir işləri zamanı konstruksiyalar uçub, ölənlər var.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə operativ xidmətlər məlumat verib.

    Təmir işlərini yerinə yetirən fəhlələr xəsarət alıblar. Hadisə yerində xilasedicilər işləyirlər.

    "Məktəbdə təmir işləri aparılan zaman konstruksiyaların uçub. İlkin məlumata görə, ölənlər və xəsarət alanlar var. Dağıntılar altında insanlar ola bilər", - agentliyin həmsöhbəti bildirib.

    Moskva
    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    Son xəbərlər

    14:57

    Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    14:52

    Azərbaycanda dəmir yolu ilə 8 ayda 11 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    14:45
    Foto

    "Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    14:38

    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

    Hadisə
    14:33

    "Qarsın Qərbi Azərbaycan yaddaşı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:28

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    14:25
    Foto

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    14:22

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti