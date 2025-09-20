Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 14:38
Moskvanın məktəblərindən birində təmir işləri zamanı konstruksiyalar uçub, ölənlər var.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə operativ xidmətlər məlumat verib.
Təmir işlərini yerinə yetirən fəhlələr xəsarət alıblar. Hadisə yerində xilasedicilər işləyirlər.
"Məktəbdə təmir işləri aparılan zaman konstruksiyaların uçub. İlkin məlumata görə, ölənlər və xəsarət alanlar var. Dağıntılar altında insanlar ola bilər", - agentliyin həmsöhbəti bildirib.
