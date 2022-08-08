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В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян.
Другие страны
8 августа 2022 г. 23:11
В Молдове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

В Молдове зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

"Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в республике - заболевание подтверждено у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из США", - отмечено в соцсети. Так, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда он был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, лихорадкой и кожными высыпаниями.

"Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", - заявляет ведомство. Выяснилось, что в США мужчина контактировал с заразившимся этой болезнью. Минздрав призвал граждан республики обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения симптомов заболевания.

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