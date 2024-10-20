В Молдове прошли президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС

В Молдове по состоянию на 14:30 явка по стране и за рубежом превысила 33,3%, необходимые для признания выборов и плебисцита состоявшимися.

В Молдове по состоянию на 14:30 явка по стране и за рубежом превысила 33,3%, необходимые для признания выборов и плебисцита состоявшимися.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдавии в своем Telegram-канале.

"Молдавские граждане за рубежом вновь демонстрируют удивительную вовлеченность. Многие из них пришли на избирательные участки в Лондоне, несмотря на дождь. К настоящему времени молдаване в России, Румынии и Италии также активно участвуют в выборах", - говорится в сообщении.

На пост президента претендуют 11 кандидатов, включая действующего главу республики Майю Санду, которая пользуется полной поддержкой парламента. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло. Одновременно с выборами проходит референдум о провозглашении интеграции в ЕС стратегической целью страны. Наблюдатели отмечают, что плебисцит призван помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.

Отмечается, что победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае 3 ноября пройдет второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.