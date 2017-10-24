В Молдове принес присягу новый министр обороны

© AVA

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Новый министр обороны Молдовы Евгений Стурза принес во вторник присягу в присутствии председателя парламента Андриана Канду, который подписал указ о его назначении вместо президента страны, главнокомандующего ВС Игоря Додона, передает Report со ссылкой на ТАСС

"Молдова нуждается в функциональном правительстве. Сегодняшнее назначение проходило по специальной процедуре из-за отказа президента страны утверждать предложенную правительством кандидатуру", - заявил А. Канду после церемонии.

Должность министра обороны оставалась вакантной с конца прошлого года, когда И. Додон отправил в отставку с этого поста выступающего за объединение с Румынией Анатолия Шалару. В середине сентября премьер республики предложил на данную должность Стурзу, но Додон отклонил его кандидатуру, заявив, что "согласится назначить на этот пост только настоящего профессионала".

Правительство оспорило решение И. Додона в Конституционном суде (КС), который стал на сторону кабмина. Со своей стороны президент назвал вердикт КС "политическим" и "незаконным" и пообещал, что не признает министра и не включит его в состав Высшего совета безопасности.