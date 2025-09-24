Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:52
    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    В Молдове не будет проводиться exit-poll на парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила соответствующие обращения.

    Избирательная комиссия объясняет это сомнительными источниками финансирования компаний-заявителей и желанием избежать предвыборной неразберихи в молдавском обществе, находящемся в чувствительном c геополитической точки зрения положении.

    exit-poll парламентские выборы Молдова
    Moldovada parlament seçkilərində exit-poll keçirilməyəcək

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей