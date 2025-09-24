В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

В Молдове не будет проводиться exit-poll на парламентских выборах, запланированных на 28 сентября.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила соответствующие обращения.

Избирательная комиссия объясняет это сомнительными источниками финансирования компаний-заявителей и желанием избежать предвыборной неразберихи в молдавском обществе, находящемся в чувствительном c геополитической точки зрения положении.