    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 13:26
    Moldovada parlament seçkilərində exit-poll keçirilməyəcək

    Moldovada sentyabrın 28-də keçiriləcək parlament seçkiləri üçün exit-poll keçirilməyəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Moldova Mərkəzi Seçki Komissiyasına edilən müraciətlər rədd edilib.

    Sentyabrın 23-də Moldova Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı müraciət edən bütün şirkətlərin tələbini rədd edib və bunu müraciət edən şirkətlərin maliyyə mənbələrinin şübhəli olduğunu və geosiyasi cəhətdən həssas durumda olan Moldova cəmiyyətində seçki qabağı qarışıqlığa yol açmamaq ilə izah edib.

    Moldova Seçkilər "Exit poll"

