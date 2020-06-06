​В Молдове число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки выросло на 264 до 9 511, всего умер 331 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.

"Еще 264 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдове, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 951. Всего 5 450 человек были вылечены, а 331 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.