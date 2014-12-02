Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Молдавии подсчитаны 95,85% протоколов с парламентских выборов, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК республики.

Лидирует Партия социалистов Игоря Додона с 21,03%, на втором месте Партия либерал-демократов Влада Филата, набравшая 19,68% голосов. Замыкает тройку Партия коммунистов с 17,86%. Демократическая партия ─ 15,89% (240 638 голосов).

Ранее сообщалось, что молдавские социалисты планируют инициировать в новом парламенте проведение референдума по вступлению Молдавии в Таможенный союз, а также денонсацию соглашения о евроассоциации, отмечает Report.