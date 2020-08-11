О нас
Report Georgia

В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,71 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 253 тыс.
Другие страны
11 августа 2020 г. 03:25
В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,71 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 253 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно опубликованным в ночь с понедельника на вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и превысило 728 тыс.

По состоянию на 12:00 (бакинское время) 10 августа, в мире были зарегистрированы 19 718 030 инфицированных и 728 013 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 253 409, число умерших увеличилось на 5 719.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 590 929. За сутки этот показатель вырос на 143 668. Число умерших там увеличилось на 3 597 и достигло 388 673. В Европейском регионе зарегистрированы 3 582 911 заразившихся и 216 693 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 627, умерли 258 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 632 773, зафиксировано 53 677 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 66 973, умерших - на 1 108.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 951 851. Далее следуют Бразилия (3 012 412), Индия (2 153 010), Россия (892 654), ЮАР (559 859), Мексика (475 902), Перу (471 012), Колумбия (376 870), Чили (373 056) и Иран (326 712).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pandemiya 728 mindən çox insanın ölümünə səbəb oldu

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
В Азербайджане 144 новых факта заражения
В Азербайджане 144 новых факта заражения
6 августа 2020 г. 17:36
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16

Последние новости

03:58
"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы Футбол
03:25
В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом Другие страны
02:12
Трамп заявил о стрельбе около Белого дома Другие страны
01:58
Итальянский "Интер" вышел в полуфинал Лиги Европы Футбол
01:56
В районе границы Ирака и Кувейта произошел взрыв Другие страны
00:42
Состояние Тима Кука превысило миллиард долларов Бизнес
00:12
Опубликованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
00:09
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В регионе
23:48
МИД Турции: Пришло время властям Армении образумиться Нагорно-карабахский конфликт
23:37
Китай готовится ужесточить закон о защите государственного флага Другие страны
23:36
Доходы компании "Газпрома" от экспорта газа упали вдвое за полугодие Энергетика
22:51
Житель Джалилабада совершил самоубийство Происшествия
22:42
Президент Ливана принял отставку правительства Другие страны
22:09
В Турции за сутки число зараженных COVID-19 составило около 1200 человек Другие страны
21:38
В Балтиморе произошел взрыв Другие страны
Вся новостная лента