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В мире выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю

В мире выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн. Это произошло впервые с начала июня.
Другие страны
10 июля 2021 г. 05:48
В мире выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю

Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн. Это произошло впервые с начала июня.

Как передает Report, в предыдущие две недели на планете выявляли по 2,6 млн новых случаев. Заболеваемость, которая стала снижаться в Латинской Америке, вновь растет в Европе, Азии и Африке.

При этом смертность остается на сравнительно низком уровне: уже три недели подряд число умерших за семь дней не превышает 60 тыс.

Отметим, число зарегистрированных зараженных коронавирусом в мире составляет около 186 млн. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний перевалило 4 млн.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada iyundan bəri ilk dəfə son həftədə 3 milyondan çox COVID-19-a yoluxma faktı aşkarlanıb

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