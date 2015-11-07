 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В мире возросла средняя продолжительность жизни

    Дольше всего живут японцы и испанцы – 83 года

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Данные Организации экономического сотрудничества и развития не могут не радовать – оказывается, средняя продолжительность жизни в развитых странах выросла до 80 лет.

    Как передает Report, дольше всего живут японцы и испанцы – 83 года.

    За ними по продолжительности жизни идут: Швейцария, Италия и Франция.

    Самую оптимистичную тенденцию продемонстрировала Турция – там на протяжении нескольких последних десятков лет продолжительность жизни увеличилась на 20 лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi