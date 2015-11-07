​В мире возросла средняя продолжительность жизни

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Данные Организации экономического сотрудничества и развития не могут не радовать – оказывается, средняя продолжительность жизни в развитых странах выросла до 80 лет.

Как передает Report, дольше всего живут японцы и испанцы – 83 года.

За ними по продолжительности жизни идут: Швейцария, Италия и Франция.

Самую оптимистичную тенденцию продемонстрировала Турция – там на протяжении нескольких последних десятков лет продолжительность жизни увеличилась на 20 лет.