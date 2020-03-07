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В мире число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени", - отметил он.

На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что прекращение распространения коронавируса нового типа к лету текущего года маловероятно. 

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. 

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