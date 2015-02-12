В Минске завершились переговоры в "нормандском формате"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Переговоры президентов России, Украины, Франции Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры покинули зал переговоров - сначала Порошенко, затем Путин и после него - Олланд и Меркель.

Дипломатический марафон продолжался более четырнадцати часов.

Итогом встречи должен стать документ об аспектах урегулирования ситуации на Украине.